الأهلي والاتحاد يسعيان لضم مودريتش

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش باهتمام أكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

مودريتش مطلوب في الأهلي والاتحاد

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن النادي الأهلي مستعد للتواصل مرة أخرى مع مودريتش، وسيحاول إغرائه، لحسم انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتحاد مهتم أيضًا بضم النجم الكرواتي، وسيحاول الناديان الحصول على الضوء الأخضر من اللاعب قبل التواصل مع ريال مدريد.

الابتعاد عن المشاركة كأساسي

ويعيش النجم الكرواتي حالة من عدم الاستقرار مع ريال مدريد، حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخه مع المرينغي يجد نفسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي جعله يدخل في خلافات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان النجم الكرواتي هدفًا لأكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الصيف، إلا أنه فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، ولكن عدم مشاركته كأساسي باستمرار قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل، قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.