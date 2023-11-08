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ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي والاتحاد يسعيان لضم مودريتش

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
الأهلي والاتحاد يسعيان لضم مودريتش
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش باهتمام أكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

مودريتش مطلوب في الأهلي والاتحاد

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن النادي الأهلي مستعد للتواصل مرة أخرى مع مودريتش، وسيحاول إغرائه، لحسم انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @realmadriden

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتحاد مهتم أيضًا بضم النجم الكرواتي، وسيحاول الناديان الحصول على الضوء الأخضر من اللاعب قبل التواصل مع ريال مدريد.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @marca

الابتعاد عن المشاركة كأساسي

ويعيش النجم الكرواتي حالة من عدم الاستقرار مع ريال مدريد، حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخه مع المرينغي يجد نفسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي جعله يدخل في خلافات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان النجم الكرواتي هدفًا لأكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الصيف، إلا أنه فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، ولكن عدم مشاركته كأساسي باستمرار قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل، قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر marca

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