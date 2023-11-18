الأهلي والاتحاد يُكثفان محاولات ضم مودريتش

يواصل ناديا الأهلي والاتحاد، محاولاتهما للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، لتدعيم صفوفهما خلال الفترة المقبلة.

الأهلي والاتحاد يسعيان لحسم الصفقة

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى الأهلي والاتحاد بدعم من المفاوض السعودي؛ بدأوا بالفعل المحادثات مع المقربين من مودريتش، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفهما.

وأوضح رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن الاتحاد والأهلي يُكثفان مفاوضاتهما؛ لإقناع النجم الكرواتي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في يناير المقبل، وعدم الانتظام حتى نهاية عقده في يونيو 2024.

مودريتش يبتعد عن المشاركة كأساسي

ويعيش النجم الكرواتي حالة من عدم الاستقرار مع ريال مدريد، حيث إنه وللمرة الأولى في تاريخه مع المرينغي يجد نفسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي جعله يدخل في خلافات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان مودريتش هدفًا لأكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي في الصيف، إلا أنه فضّل البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، ولكن عدم مشاركته كأساسي باستمرار قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل، قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.