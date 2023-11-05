الأهلي والرياض في مباراة تصحيح المسار

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يسعى فريقا الأهلي والرياض، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والرياض، عند التاسعة مساء اليوم الأحد، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.
ويدخل الأهلي والرياض مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث تعثر كل منهما بالخسارة في الجولة الماضية، ليتراجعا في الترتيب، ويتعرضا لانتقادات جماهيرية كبيرة.
وتعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري روشن السعودي بالخسارة ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين، ما أثار غضب الجماهير، التي طالبت بإقالة الجهاز الفني.
على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارته ضد الطائي بنتيجة 3\2، رغم تقدمه بهدف مبكر، إلا أنه لم ينجح في حصد الثلاث نقاط.