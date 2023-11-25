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في قمة الجولة الـ14 بدوري روشن

الأهلي والشباب يرتضيان التعادل السلبي

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
الأهلي والشباب يرتضيان التعادل السلبي
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، مباراة الأهلي والشباب اليوم في قمة الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي والشباب 

ولم يخلق الفريقان أي فرص تهديفية، خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، في مباراة مقامة حاليًا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي والشباب -

وبعد المباراة، أصبح رصيد الراقي 27 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد الشباب 16 نقطة في المركز الـ11.

وقبل المباراة، جاء تشكيل الراقي مكونًا من: ” إدوارد ميندي، بسام الحريجي، إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، فرانك كيسيه، محمد المجحد، رياض محرز، فيجا، ماكسيمين، فراس البريكان”.

بينما جاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جو، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور”.

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