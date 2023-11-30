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ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي يتألق ويُمطر شباك أبها بـ6 أهداف

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
الأهلي يتألق ويُمطر شباك أبها بـ6 أهداف
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الأهلي، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بفوز الراقي بسداسية دون رد.

الأهلي يتقدم بخماسية

وبدأت مباراة أبها ضد الأهلي التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الراقي في هز الشباك عند الدقيقة الثالثة عن طريق جابرييل فيجا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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ونجح فيجا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20، عن طريق فيجا بعدما انفرد بالمرمى، عقب تلقيه تمريرة مميزة من فرانك كيسيه، وسجل فراس البريكان الهدف الثاني عند الدقيقة 22 بعد تمريرة آلان سانت ماكسيمان.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيطرته على اللعب، وسجل رياض محرز الهدف الثالث عند الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأحرز فراس البريكان هدفًا عند الدقيقة 28.

وأحرز فرانك كيسيه الهدف الرابع عند الدقيقة 38، بعد تمريرة من رياض محرز، واستمرت المحاولات لتسجيل مزيد من الأهداف، وتمكن فيجا من هز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر أبها ضد الأهلي بنتيجة 5- 0.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

رياض محرز يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب وسط محاولات قليلة من الفريقين، قبل أن يطلق زكريا سامي تسديدة قوية عند الدقيقة 59، تألق إدوارد ميندي وأبعدها عن المرمى، ليحرم أبها من تقليص الفارق.

وأحرز رياض محرز الهدف السادس عند الدقيقة 63، وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لأبها عند الدقيقة 71، قبل أن يلغيها بعد اللجوء لتقنية الفيديو، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بسداسية.

ورفع الراقي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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