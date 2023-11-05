الأهلي يتفوق على الرياض بهدفين في الشوط الأول

أنهى النادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

ونجح الراقي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الثانية، من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف الإسباني جابري فيجا الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ26.