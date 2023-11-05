العاصفة سيارا تخلف 12 قتيلًا وتقطع الكهرباء عن مليون شخص الأهلي يتفوق على الرياض بهدفين في الشوط الأول طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا التعادل يحسم مباراة لوتون تاون ضد ليفربول أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية مليون زائر لفعاليات موسم الرياض خلال أسبوع الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟
أنهى النادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.
ونجح الراقي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الثانية، من عمر الشوط الأول.
ثم أضاف الإسباني جابري فيجا الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ26.
حكم المباراة يقرر احتساب هدف الأهلي الثاني (فيغا)⚽️#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الرياض | #SSC pic.twitter.com/iR2X4SlC75
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 5, 2023
هدف مبكر للأهلي عن طريق فراس البريكان ⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الرياض | #SSC pic.twitter.com/k9yzYVQwRb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 5, 2023