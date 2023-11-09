الفريق البديل لـ مبابي بعد رفض REAL MADRID التعاقد معه معرض توعوي بأضرار المخدرات ومخالفي الإقامة وأمن الحدود في الرياض الأهلي يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول خالد بن سلمان يؤكد لنظيره اليوناني ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة نجم مانشستر يونايتد على رادار دوري روشن .. التفاصيل كاملة الكهرباء: يمكن توثيق العداد باسم المستأجر عبر التطبيق الشبابيون بعد الهزيمة من الرائد: الخسارة من متذيل الترتيب مصيبة بيع بلو رويال أكبر ماسة زرقاء بـ 44 مليون دولار الخليج يستعيد توازنه بثلاثية في الطائي فيصل بن فرحان: نطالب برفع الحصار عن غزة وتمكين إيصال المساعدات دون قيود
أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة ضمك متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.
وسجل الراقي هدفين عبر كل من عبدالباسط هندي وسميحان النابت في الدقيقتين الـ 10 والـ44.
هدددددف!⚽
رأسية عبدالباسط هندي تعلن أول أهداف الأهلي ⚽🔥
ضمك 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/30lgoEwfid
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023
هدددددف!⚽
بمرور رائع ومهارة عالية من محرز.. سميحان يسجل الثاني للأهلي⚽🔥
ضمك 0 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/OHNCWoaJzR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023