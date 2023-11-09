الأهلي يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة ضمك متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

وسجل الراقي هدفين عبر كل من عبدالباسط هندي وسميحان النابت في الدقيقتين الـ 10 والـ44.

هدددددف!⚽

رأسية عبدالباسط هندي تعلن أول أهداف الأهلي ⚽🔥 ضمك 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/30lgoEwfid — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023