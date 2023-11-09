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الأهلي يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
الأهلي يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة ضمك متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

وسجل الراقي هدفين عبر كل من عبدالباسط هندي وسميحان النابت في الدقيقتين الـ 10 والـ44.

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