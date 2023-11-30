الأهلي يزور شباك أبها 5 مرات في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد الأهلي، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بتقدم الراقي بخماسية نظيفة.

تأخر أبها ضد الأهلي بخماسية

وبدأت مباراة أبها ضد الأهلي المقامة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الراقي في هز الشباك عند الدقيقة الثالثة عن طريق جابرييل فيجا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ونجح فيجا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20، عن طريق فيجا بعدما انفرد بالمرمى، عقب تلقيه تمريرة مميزة من فرانك كيسيه، وسجل فراس البريكان الهدف الثاني عند الدقيقة 22 بعد تمريرة آلان سانت ماكسيمان.

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيطرته على اللعب، وسجل رياض محرز الهدف الثالث عند الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأحرز فراس البريكان هدفًا عند الدقيقة 28.

وأحرز فرانك كيسيه الهدف الرابع عند الدقيقة 38، بعد تمريرة من رياض محرز، واستمرت المحاولات لتسجيل مزيد من الأهداف، ونجح فيجا في هز الشباك مجددًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر أبها ضد الأهلي بنتيجة 5- 0.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.