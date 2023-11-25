Icon

بحلة جديدة.. الحدث تنطلق من أحدث الاستوديوهات في الرياض Icon الأهلي يستهدف فوزًا غائبًا ضد الشباب منذ 2019 Icon الشرطي قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في محبسه Icon التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم Icon فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب المشترى في سماء السعودية Icon سلطان الغنام يخطف الأنظار هذا الموسم Icon أرقام عبدالرزاق حمدالله في 50 مباراة مع الاتحاد Icon حساب المواطن: إضافة التابع لا تؤثر على الدعم Icon النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014 Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري المحترفين

الأهلي يستهدف فوزًا غائبًا ضد الشباب منذ 2019

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
الأهلي يستهدف فوزًا غائبًا ضد الشباب منذ 2019
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للظهور بشكل مميز ضد الشباب اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

الراقي يستضيف الشباب

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على نظيره الأهلي على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
برعاية الملك سلمان.. انطلاق دورة الألعاب السعودية 2023 السبت المقبل

برعاية الملك سلمان.. انطلاق دورة الألعاب السعودية 2023 السبت المقبل

سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب

سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الأهلي يبحث عن فوز غائب

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز غائب أمام نظيره الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يعود آخر انتصار إلى مواجهة الدور الثاني في موسم 2018\ 2019، عندما فاز برباعية دون رد.

ولعب الفريقان 6 مرات في الدوري السعودي للمحترفين بعد ذلك، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 3 مباريات، ولم يتواجها الموسم الماضي لهبوط الراقي لدوري يلو.

الأهلي ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟
العالم

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟

العالم
وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
حصاد اليوم

وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

حصاد اليوم
فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة...

أخبار رئيسية
4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد
السعودية اليوم

4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد

السعودية اليوم
تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك
السعودية اليوم

تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك

السعودية اليوم
البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان
العالم

البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24...

العالم
فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف...

أخبار رئيسية
العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس
السوق

العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية...

السوق