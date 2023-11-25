الأهلي يستهدف فوزًا غائبًا ضد الشباب منذ 2019

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للظهور بشكل مميز ضد الشباب اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على نظيره الأهلي على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز غائب أمام نظيره الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يعود آخر انتصار إلى مواجهة الدور الثاني في موسم 2018\ 2019، عندما فاز برباعية دون رد.
ولعب الفريقان 6 مرات في الدوري السعودي للمحترفين بعد ذلك، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 3 مباريات، ولم يتواجها الموسم الماضي لهبوط الراقي لدوري يلو.