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ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي يسعى لاستعادة توازنه ضد أبها

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
الأهلي يسعى لاستعادة توازنه ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لاستعادة التوازن في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد أبها.

الراقي ضيفًا على أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها ضد الأهلي، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وقبل مباراة الغد، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

الأهلي يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، بعد تعادله المخيب للآمال أمام ضمك بنتيجة 2\2، وضد الشباب بنتيجة 0\0، ما عرض يايسله واللاعبين للانتقادات.

الأهلي - دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

كما يطمح الأهلي للحفاظ على حظوظه في المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين، وذلك رغم الفارق الكبير مع النصر صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الغد، بعد معاناته من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، وخسارته أمام ضمك بالجولة الماضية.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

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