الأهلي يسعى لاستعادة توازنه ضد أبها

يتطلع الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لاستعادة التوازن في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد أبها.

الراقي ضيفًا على أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها ضد الأهلي، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الأهلي يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، بعد تعادله المخيب للآمال أمام ضمك بنتيجة 2\2، وضد الشباب بنتيجة 0\0، ما عرض يايسله واللاعبين للانتقادات.

كما يطمح الأهلي للحفاظ على حظوظه في المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين، وذلك رغم الفارق الكبير مع النصر صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الغد، بعد معاناته من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، وخسارته أمام ضمك بالجولة الماضية.