الأهلي يصعد للمركز الثالث بعد تعادل مثير ضد ضمك

فرض نادي ضمك التعادل على النادي الأهلي بنتيجة 2- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضمك ضد الأهلي

وسجل الراقي هدفين عبر كل من عبدالباسط هندي وسميحان النابت في الدقيقتين الـ 10 والـ44 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل فارس الجنوب هدفين عبر كل من الجزائري فاروق شافعي والروماني نيكولاي ستانسيو في الدقيقتين الـ 73 والـ92.

بعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 26 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد فارس الجنوب 15 نقطة في المركز التاسع.