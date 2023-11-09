ثلاثية تُهدي الفوز لـ تولوز ضد ليفربول السجل التجاري لا يتعارض مع التسجيل في تأمينات منشأة أخرى لا غالب أو مغلوب بين الرياض والفتح الأهلي يصعد للمركز الثالث بعد تعادل مثير ضد ضمك إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض الفريق البديل لـ مبابي بعد رفض REAL MADRID التعاقد معه معرض توعوي بأضرار المخدرات ومخالفي الإقامة وأمن الحدود في الرياض الأهلي يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول خالد بن سلمان يؤكد لنظيره اليوناني ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة
فرض نادي ضمك التعادل على النادي الأهلي بنتيجة 2- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل الراقي هدفين عبر كل من عبدالباسط هندي وسميحان النابت في الدقيقتين الـ 10 والـ44 في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل فارس الجنوب هدفين عبر كل من الجزائري فاروق شافعي والروماني نيكولاي ستانسيو في الدقيقتين الـ 73 والـ92.
بعد المباراة، أصبح رصيد الأهلي 26 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد فارس الجنوب 15 نقطة في المركز التاسع.
شاهد أهداف مباراة #ضمك_الأهلي المثيرة⚽⬇#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/hEQeta5FrB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023