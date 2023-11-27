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استغرق نقل الحالة 19 دقيقة

الإسعاف الجوي بجازان ينقل أول حالة مرضية في أول رحلة ليلية بالسعودية

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
الإسعاف الجوي بجازان ينقل أول حالة مرضية في أول رحلة ليلية بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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باشر الإسعاف الجوي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان نقل أول حالة مرضية كأول رحلة ليلية على مستوى المملكة في مهابط الطائرات بالمستشفيات.

عملية النقل

وجاءت عملية النقل بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لمحافظة جزر فرسان على منصة إكس، من مهبط مستشفى فرسان العام بمحافظة جزر فرسان إلى مهبط مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمدينة جازان.

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ولفتت المحافظة إلى أنه استغرق نقل الحالة 19 دقيقة، فيما تم نشر لقطات من عملية النقل.

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