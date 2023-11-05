الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي نتائجه السلبية، بالخسارة مساء اليوم ضد نادي طلائع الجيش بنتيجة 3- 2، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الإسماعيلي لم يستفد من تقدمه

الدراويش كان مبادرًا بالتسجيل بالهدف الأول عبر اللاعب باسم مرسي في الدقيقة الـ40، ثم تعادل طلائع الجيش سريعًا عبر اللاعب النيجيري جوديون شيكا في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، سجل طلائع الجيش الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالرحمن أسامة في الدقيقة الـ52، ثم سجل اللاعب عماد حمدي الهدف الثاني للإسماعيلي بالدقيقة الـ75.

وعند حلول الدقيقة الـ96، سجل اللاعب محمد هاني هدف الفوز لطلائع الجيش.

وبعد المباراة، أصبح رصيد طلائع الجيش 10 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 4 نقاط في المركز الـ14.

نتائج الجولة السادسة

جدير بالذكر أن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري كانت بدأت من أول أمس الجمعة، بفوز نادي الاتحاد السكندري على سموحة بهدف دون رد، وفاز نادي زد على الزمالك بنتيجة 2- 1، وفاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بنتيجة 2- 0.

وفي مباريات أمس، فاز الجونة على الداخلية بنتيجة هدفين دون رد، وفاز الأهلي على المقاولون بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز بلدية المحلة على فاركو بثلاثية مقابل هدفين.

وفي مباريات اليوم، فاز طلائع الجيش على الإسماعيلي بثلاثية لهدفين، وفاز إنبي على مودرن فيوتشر بهدف، بينما تُختتم مباريات الجولة السادسة اليوم بإقامة مباراة المصري البورسعيدي ضد البنك الأهلي.