الإفراط في تناول الشوكولاتة يرفع السكر والدهون المشبعة

حذرت دراسة حديثة من الإفراط في تناول الشوكولاتة لأنها تتسبب في زيادة نسبة السكر والدهون المشبعة.

وتعتبر الشوكولاتة الداكنة، أكثر فائدة للصحة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من السكر، ونسبة عالية من الكاكاو.

سعرات أقل وفوائد أكبر

وبحسب الطبيبة الروسية مارغريتا أميليتشكينا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، فإن الشوكولاتة المحتوية على الحليب وخاصة البيضاء منها هي الأقل فائدة للصحة لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكاكاو، وكمية كبيرة من السكر.

وكانت مدينة الملك سعود الطبية أوضحت في وقت سابق طرق اختيار الشوكولاتة بطريقة صحية، موضحة الفروق بين الداكنة والبيضاء، وما تحويته كل منهما من سعرات حرارية.

وقالت مدينة الملك سعود خلال إنفوجراف توضيحي إن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 70% من الكاكاو، و600 سعرة حرارية، و24 كجم سكر، مشيرة إلى أنها تحتوي على سعرات أقل وفوائد أعلى.

وتابعت: أما الشوكولاتة بالحليب فتحتوي على 25% من الكاكاو، و1200 سعره حرارية، 48 كجم سكر، مشيرة إلى أنها تحتوي على سعرات أعلى وفائدة أقل.

ارتفاع السكر والدهون

وقالت الطبيبة الروسية إنه : “عند الإفراط في تناول الشوكولاتة، يزداد خطر ارتفاع نسبة السكر والدهون المشبعة في النظام الغذائي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة الوزن، وتطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد”.

خطورة مضاعفة على الأطفال

ووفقًا لها، لا ينصح بتناول أكثر من 30 غرامًا من الشوكولاتة الداكنة أو 15-20 غرامًا من شوكولاتة الحليب في اليوم.

وتشير الطبيبة الروسية، إلى أنه لا ينصح بإعطاء الشوكولاتة للأطفال دون الثالثة من العمر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من داء السكري، أو من الحساسية. ويجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم تناول الشوكولاتة بحذر لأنها تحتوي على الكافيين.