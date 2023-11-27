كلمات مورينيو تُقربه من تدريب الأهلي .. كيف ؟ الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول رونالدو ينافس محمد كنو على جائزة الهدف الأفضل بالجولة الـ14 في دوري روشن خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية سيكو فوفانا يثير الجدل باستنشاقه شيئًا غريبًا خلال مباراة النصر والأخدود 6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟ الجبال المجاورة لـ المسجد الحرام تكتسي باللون الأخضر تدخل كوليبالي قد يُفقد الهلال صفقة هجومية لصالح تشيلسي .. التفاصيل كاملة
حذر استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري من الإنفلونزا في الموسم الجديد من فصل الشتاء.
وقال الشهري خلال تصريحات تلفزيونية إلى قناة “الإخبارية”: إن الإنفلونزا شتاء هذا العام ستكون شدتها أقوى ومدتها أطول، متابعًا أن موسم الانتشار يبدأ في أواخر سبتمبر وتشتد في أكتوبر وينتهي في الغالب خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تزيد هذا العام، لذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف أن عدد المرضى الذين يدخلون إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا أكثر ممن يدخلونها بسبب كورونا.