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يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري من الإنفلونزا في الموسم الجديد من فصل الشتاء.

موسم الانتشار

وقال الشهري خلال تصريحات تلفزيونية إلى قناة “الإخبارية”: إن الإنفلونزا شتاء هذا العام ستكون شدتها أقوى ومدتها أطول، متابعًا أن موسم الانتشار يبدأ في أواخر سبتمبر وتشتد في أكتوبر وينتهي في الغالب خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تزيد هذا العام، لذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأضاف أن عدد المرضى الذين يدخلون إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا أكثر ممن يدخلونها بسبب كورونا.

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