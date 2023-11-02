الاتحاد الآسيوي يقرر اعتبار الاتحاد فائزًا بثلاثية نظيفة ضد سباهان

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قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار نادي الاتحاد فائزًا على فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3- 0 وذلك بعد إلغاء مباراتهما التي كانت مقررة في 2 أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب؛ مما أدى لإلغاء المباراة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقّب على إلغاء اللقاء قائلًا في بيان له: “تم إلغاء المباراة، والتي كان من المقرر إقامتها في أصفهان الليلة، يجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.