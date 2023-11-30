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ضمن منافسات الدوري

الاتحاد لا يخسر ضد الخليج

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
الاتحاد لا يخسر ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه ضد الخليج في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

الاتحاد ضد الخليج

وسيلعب الاتحاد ضد الخليج، بعد قليل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2023” من دوري روشن السعودي.

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نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم هي التاسعة بينهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولم يخسر العميد أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات، وتعادل مرتين، وحافظ على نظافة شباكه في آخر مواجهتين.

ويأمل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في قيادة العميد لتحقيق الفوز، وطمأنة الجماهير بعد تذبذب الأداء والنتائج، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الخليج والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

الخليج - الخليج ضد الفتح - دوري روشن السعودي
لاعبو الخليج – المصدر spl

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