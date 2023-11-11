الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع

تترقب الجماهير الاتحادية، الإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

لوبيتيغي في طريقه لقيادة الاتحاد

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن هناك خطوات حاسمة من إدارة نادي الاتحاد ولوبيتيغي.

ولفت رودي جاليتي، إلى أن العرض الثاني الذي تقدمت به الإدارة كان متميزًا، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الراتب، مضيفًا: “يتناقش مسؤولو الاتحاد حاليًا مع لوبيتيغي على مدة التعاقد، قبل توقيع العقود رسميًا”.

وكان الإعلامي وليد الفراج قد أكد عبر برنامجه “أكشن مع وليد”، أن الاتحاد حسم ملف المدرب الجديد، دون الكشف عن اسمه، وشدد على أنه سيصل خلال أيام قليلة، فيما أوضح حامد البلوي أنه سيصل خلال يومين على الأكثر.

إقالة نونو سانتو

وأعلن نادي الاتحاد مؤخرًا، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة توازنه في أول مباراة بعد إقالة نونو سانتو، وفاز على أبها بنتيجة 4\2 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.