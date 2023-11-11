Icon

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع Icon رئيس تركيا: الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل Icon رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم Icon تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا Icon ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية Icon رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها Icon بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة Icon ميسي يعد جماهير إنتر ميامي بمزيد من الإنجازات Icon أمين الجامعة العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة Icon حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لقيادة الفريق خلفًا لنونو سانتو

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير الاتحادية، الإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

لوبيتيغي في طريقه لقيادة الاتحاد

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن هناك خطوات حاسمة من إدارة نادي الاتحاد ولوبيتيغي.

قد يهمّك أيضاً
قرارات نارية من مجلس إدارة الزمالك اليوم .. إقالة أوسوريو وعرض أحمد فتوح للبيع

قرارات نارية من مجلس إدارة الزمالك اليوم .. إقالة أوسوريو وعرض أحمد...

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

لوبيتيغي
المدرب الإسباني – المصدر @RudyGaletti

ولفت رودي جاليتي، إلى أن العرض الثاني الذي تقدمت به الإدارة كان متميزًا، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الراتب، مضيفًا: “يتناقش مسؤولو الاتحاد حاليًا مع لوبيتيغي على مدة التعاقد، قبل توقيع العقود رسميًا”.

وكان الإعلامي وليد الفراج قد أكد عبر برنامجه “أكشن مع وليد”، أن الاتحاد حسم ملف المدرب الجديد، دون الكشف عن اسمه، وشدد على أنه سيصل خلال أيام قليلة، فيما أوضح حامد البلوي أنه سيصل خلال يومين على الأكثر.

لوبيتيغي
المدرب الإسباني

إقالة نونو سانتو

وأعلن نادي الاتحاد مؤخرًا، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة توازنه في أول مباراة بعد إقالة نونو سانتو، وفاز على أبها بنتيجة 4\2 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند سعيد
السعودية اليوم

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند...

السعودية اليوم
2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها
السعودية اليوم

2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في...

السعودية اليوم
تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة
العالم

تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي...

العالم
تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان

الرياضة
أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في...

أخبار رئيسية
الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم
الرياضة

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية
السوق

تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن...

السوق