Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon الاتحاد يتقدم على الخليج بثنائية بنزيما وكورونادو Icon أكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام في مدل بيست ساوندستوم Icon راحة ورفاهية ومثالية التنزه في حديقة البهجة بالدمام Icon غابري فيغا يخطف نجومية مباراة أبها والأهلي Icon مؤتمر ميزانية السعودية 2024 الخميس المقبل بـ 4 جلسات للوزراء Icon إيلون ماسك يسب معلنين غادروا إكس! Icon فراس البريكان يتفوق على الدوسري Icon عرض إبداعي بأضواء الليزر ضمن احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة Icon رقم مميز لـ مارتن كامبانيا في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال أحداث الشوط الأول

الاتحاد يتقدم على الخليج بثنائية بنزيما وكورونادو

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
الاتحاد يتقدم على الخليج بثنائية بنزيما وكورونادو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الخليج، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بنتيجة 2- 1.

تقدم الاتحاد ضد الخليج

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الخليج المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، ونجح إيغور كورونادو في هز الشباك بعد 9 دقائق من تمريرة كريم بنزيما.

قد يهمّك أيضاً
الجمهور مودعًا عبدالله الجربوع: 50 عامًا في خدمة الهلال

الجمهور مودعًا عبدالله الجربوع: 50 عامًا في خدمة الهلال

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

وكاد بنزيما أن يهز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن القائم تصدى لتسديدته، قبل أن ينجح النجم الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جواء عند الدقيقة 29، ليُسيطر العميد على اللعب.

الاتحاد ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

وتعرض بنزيما للإصابة ليُغادر الملعب عند الدقيقة 37، وشارك مروان الصحفي بدلًا منه، وقلص خالد ناري الفارق من ركلة جزاء عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد ضد الخليج بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

الفريقان بدوري روشن

وقبل اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار