وظائف شاغرة لدى شركة الفنار الاتحاد يتقدم على الخليج بثنائية بنزيما وكورونادو أكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام في مدل بيست ساوندستوم راحة ورفاهية ومثالية التنزه في حديقة البهجة بالدمام غابري فيغا يخطف نجومية مباراة أبها والأهلي مؤتمر ميزانية السعودية 2024 الخميس المقبل بـ 4 جلسات للوزراء إيلون ماسك يسب معلنين غادروا إكس! فراس البريكان يتفوق على الدوسري عرض إبداعي بأضواء الليزر ضمن احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة رقم مميز لـ مارتن كامبانيا في دوري روشن
انتهى، منذ قليل الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الخليج، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بنتيجة 2- 1.
وبدأت مباراة الاتحاد ضد الخليج المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، ونجح إيغور كورونادو في هز الشباك بعد 9 دقائق من تمريرة كريم بنزيما.
وكاد بنزيما أن يهز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن القائم تصدى لتسديدته، قبل أن ينجح النجم الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جواء عند الدقيقة 29، ليُسيطر العميد على اللعب.
وتعرض بنزيما للإصابة ليُغادر الملعب عند الدقيقة 37، وشارك مروان الصحفي بدلًا منه، وقلص خالد ناري الفارق من ركلة جزاء عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد ضد الخليج بهدفين مقابل هدف.
وقبل اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.