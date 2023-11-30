الاتحاد يتقدم على الخليج بثنائية بنزيما وكورونادو

انتهى، منذ قليل الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الخليج، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بنتيجة 2- 1.

تقدم الاتحاد ضد الخليج

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الخليج المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، ونجح إيغور كورونادو في هز الشباك بعد 9 دقائق من تمريرة كريم بنزيما.

وكاد بنزيما أن يهز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن القائم تصدى لتسديدته، قبل أن ينجح النجم الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جواء عند الدقيقة 29، ليُسيطر العميد على اللعب.

وتعرض بنزيما للإصابة ليُغادر الملعب عند الدقيقة 37، وشارك مروان الصحفي بدلًا منه، وقلص خالد ناري الفارق من ركلة جزاء عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد ضد الخليج بهدفين مقابل هدف.

الفريقان بدوري روشن

وقبل اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.