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لقيادة الفريق خلفًا لنونو سانتو

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
المواطن - فريق التحرير

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بات المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، قريبًا للغاية من تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يتفق مع مارسيلو غالاردو

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي الاتحاد قدم عرضًا ضخمًا لمارسيلو غالاردو، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أبلغ المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، الإدارة برفضه لتولي المهمة.

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وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن مارسيلو غالاردو، في محادثات متقدمة مع الإدارة الاتحادية، وأبدى موافقته على قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

مارسيلو غالاردو
غالاردو – المصدر @FabrizioRomano

الاتحاد يسعى لحسم الملف

وكان نادي الاتحاد، قد أعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا، لتدخل الإدارة في مفاوضات مع لوبيتيغي.

نونو سانتو - الاتحاد
سانتو

وأوضحت تقارير سابقة، أن لوبيتيغي رفض العرض الأول من نادي الاتحاد، قبل أن تتقدم الإدارة بعرض ثان مميز، ووافق عليه بشكل مبدئي، دون التوصل لاتفاق نهائي، ولكنه فضل الانتظار والعمل في الدوري الإنجليزي.

لوبيتيغي
لوبيتيغي – المصدر @FabrizioRomano

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