الاتحاد يستعيد توازنه في دوري روشن برباعية ضد الخليج

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الخليج، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بتحقيق العميد لفوز هام بنتيجة 4- 2.

تقدم العميد بثنائية بنزيما وكورونادو

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الخليج التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، ونجح إيغور كورونادو في هز الشباك بعد 9 دقائق من تمريرة كريم بنزيما.

وكاد بنزيما أن يهز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن القائم تصدى لتسديدته، قبل أن ينجح النجم الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جواء عند الدقيقة 29، ليُسيطر العميد على اللعب.

وتعرض بنزيما للإصابة ليُغادر الملعب عند الدقيقة 37، وشارك مروان الصحفي بدلًا منه، وقلص خالد ناري الفارق من ركلة جزاء عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد ضد الخليج بهدفين مقابل هدف.

فوز الاتحاد برباعية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل العميد ضغط، وتمكن عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء سددها بنجاح عند الدقيقة 65، واستمرت المحاولات من الفريقين.

وعزز زكريا هوساوي تقدم العميد بهدف رابع عند الدقيقة 74 بتسديدة صاروخية بعد تمريرة عبدالرحمن العبود، وقلص فواز الطريس الفارق عند الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد ضد الخليج بأربعة أهداف مقابل هدفين

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ14.