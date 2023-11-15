الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي

دخلت إدارة نادي الاتحاد، في مفاوضات مع مدرب آخر، بعد رفض المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي تولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

لوبيتيغي يرفض عرض الاتحاد

وكان نادي الاتحاد، قد أعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا، لتدخل الإدارة في مفاوضات مع المدرب الإسباني.

وأكد خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن لوبيتيغي رفض عرض الاتحاد، لتولي المهمة خلفًا للمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حيث إن تركيزه حاليًا على الدوري الإنجليزي.

الاتحاد يفاوض غالاردو

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن لوبيتيغي وافق على راتبه مع الاتحاد، ولكنه تلقى عروضًا من أندية أخرى، لتدخل الإدارة في مفاوضات مع مارسيلو غالاردو وفيتور بيريرا.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أنه بعد توقف المحادثات بين المدرب الإسباني، تضغط إدارة نادي الاتحاد بقوة، من أجل إقناع مارسيلو غالاردو بقبول العرض.

ولفت الصحافي الإيطالي، إلى أن المحادثات مستمرة بشكل جيد للغاية مع مارسيلو غالاردو، حيث أبدى إعجابه بفكرة التدريب في السعودية، مؤكدًا أن هناك تطورات إيجابية بشأن حسم ملف التعاقد معه.