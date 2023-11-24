الاتحاد يستهدف الفوز السابع ضد الاتفاق بالدمام

يسعى الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لمواصلة تألقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الاتفاق يستضيف العميد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق في ملعبه بالدمام، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الخامس.

تفوق الاتحاد في الدمام

وتُعد مباراة اليوم، هي المواجهة رقم 14 التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الاتفاق في الدمام، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009.

ويتفوق العميد في المباريات السابقة التي أُقيمت في الدمام، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، مقابل 4 انتصارات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، لاستعادة توازنه بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، وحصد نقاط المباراة خاصة أنها على ملعبه، فيما يطمح الاتحاد لتحقيق انطلاقة قوية مع مدربه الجديد مارسيلو غاياردو.