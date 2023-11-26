الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته الآسيوية

20 وظيفة شاغرة لدى هيئة المواصفات أسمنت القصيم توزع أرباحًا قيمتها 58.5 مليون ريال لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا حبس وزير الداخلية الكويتي الأسبق وآخرين 7 سنوات موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي لقطات من استقبال كلية الملك فهد الأمنية للطلبة المستجدين التشكيل المثالي للجولة الـ14 بدوري روشن الأرصاد : أمطار على الطائف والباحة حتى الـ7 مساءً موعد مباراة النصر ضد برسبوليس والقنوات الناقلة
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للظهور بشكل مميز ضد نظيره أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز في مباراة الغد.
ومن المقرر أن تُقام مباراة أجمك ضد الاتحاد، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “ميتالورج” في أوزبكستان، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي الترتيب دون أي نقطة.
ويأمل الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتحقيق الفوز غدًا، والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة ضد القوة الجوية العراقي.
ويعول غاياردو على خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز غدًا، خاصة أن أجمك الأوزبكي لم يظهر بمستوى جيد حتى الآن، وفشل في حصد أي نقطة في ظهوره الثاني بدوري أبطال آسيا.
ويغيب عن العميد في مواجهة الغد، الثلاثي رومارينيو، نغولو كانتي ومدالله العليان للإصابة، فيما عاد المدافع المصري أحمد حجازي، بعد تعافيه من الإصابة، بجانب البرتغالي جوتا الذي قد يحصل على فرصة المشاركة.