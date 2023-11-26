الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته الآسيوية

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للظهور بشكل مميز ضد نظيره أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز في مباراة الغد.

العميد ضيفًا على أجمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة أجمك ضد الاتحاد، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “ميتالورج” في أوزبكستان، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي الترتيب دون أي نقطة.

الاتحاد يسعى للفوز

ويأمل الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتحقيق الفوز غدًا، والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة ضد القوة الجوية العراقي.

ويعول غاياردو على خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز غدًا، خاصة أن أجمك الأوزبكي لم يظهر بمستوى جيد حتى الآن، وفشل في حصد أي نقطة في ظهوره الثاني بدوري أبطال آسيا.

ويغيب عن العميد في مواجهة الغد، الثلاثي رومارينيو، نغولو كانتي ومدالله العليان للإصابة، فيما عاد المدافع المصري أحمد حجازي، بعد تعافيه من الإصابة، بجانب البرتغالي جوتا الذي قد يحصل على فرصة المشاركة.