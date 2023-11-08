الاتحاد يفاوض لوبيتيغي لخلافة نونو سانتو

دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

الاتحاد يفاوض لوبيتيغي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن لوبيتيغي رفض العرض الأول الذي تقدمت به الإدارة الاتحادية لخلافة نونو سانتو، حيث إنه لا يُفضل قيادة فريق بعد بدء الموسم.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي نادي الاتحاد لا يستسلمون، وتستعد الإدارة لتقديم عرض جديد أكبر، من أجل إقناع لوبيتيغي بتولي المهمة.

إقالة نونو سانتو

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.

وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.