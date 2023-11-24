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خلال مواجهة الاتفاق اليوم

الاتحاد ينتظر الهدف الـ750 في دوري المحترفين

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
الاتحاد ينتظر الهدف الـ750 في دوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز ضد الاتفاق اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

الاتحاد يبحث عن الهدف الـ750

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق في ملعبه بالدمام، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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مباراة الاتفاق ضد الاتحاد
موعد المباراة – المصدر @Ettifaq

ويتطلع الاتحاد لتسجيل هدفه الـ750 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يملك 749 هدفًا حاليًا، وسيصبح ثالث فريق فقط يصل لهذا الرقم في البطولة، يتفوق عليه الهلال بـ888 هدفًا، والنصر بـ778 هدفًا.

ويطمح المدير الفني الجديد مارسيلو غاياردو، لظهور بصمته سريعًا مع العميد، وقيادته لتحقيق فوز في بداية مشواره مع الفريق، فيما يسعى الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد، لاستعادة توازنه وحصد نقاط المباراة.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الخامس.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

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