الاتحاد يُحدد بديلين لـ لوبيتيغي

تعمل إدارة نادي الاتحاد، على حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم سريعًا، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من مدرب عالمي.

الاتحاد يُحدد المرشحين لتدريب الفريق

وكان نادي الاتحاد قد فاوض المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيغي، إلا أنه رفض العرض؛ لأنه لا يُفضل قيادة فريق بعد بدء الموسم، ولكن أكدت تقارير أن الإدارة تعتزم التقدم بعرض جديد أكبر، أملًا في إقناعه.

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة العميد في انتظار تطور المفاوضات مع لوبيتيغي، ولكنها تُجهز خيارات أخرى بديلة.

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن المدير الفني الهولندي ألفريد شرودر الذي أنهى تعاقده مع العين الإماراتي اليوم، والفرنسي لوران بلان، يُعدان من الخيارات الرئيسية للإدارة.

إقالة نونو سانتو

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.

وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.