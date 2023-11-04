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بعد الخسارة من الشباب بهدف

الاتحاد يُعيد للأذهان ذكرى موسم الهروب من الهبوط

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
الاتحاد يُعيد للأذهان ذكرى موسم الهروب من الهبوط
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، مسلسل نزيف النقاط في دوري روشن السعودي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي طالبت بإقالة المدير الفني.

تراجع نتائج الاتحاد

ويُعاني الاتحاد من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي خلال آخر 5 جولات، حيث فشل في تحقيق أي فوز، وتعادل في 3 مباريات ضد الفيحاء، التعاون والحزم، وخسر أمام الأهلي والشباب بنتيجة 1\0.

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ويعود آخر فوز للاتحاد في دوري روشن السعودي، إلى مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم 21 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة، والتي حسمها العميد بهدفين مقابل هدف.

الشباب ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

ذكريات موسم المنافسة على الهبوط

وتعثر الاتحاد في 5 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 4 مواسم، حينما كان يُنافس على تجنب الهبوط في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019\ 2020، ما أثار قلق الجماهير خوفًا من تكرار السيناريو ذاته.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وكان شبح الهبوط يُلاحق العميد قبل 4 سنوات، وخسر ضد الفيصلي والفيحاء، وتعادل مع الفتح، النصر والعدالة خلال الجولات من 11 وحتى 15، قبل أن يفلت من توديع دوري المحترفين في الجولة الأخيرة.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ تولى نونو سانتو مهمة القيادة الفنية في الموسم الماضي.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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