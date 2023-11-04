Icon

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار غزيرة توخوا الحذر Icon سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني Icon كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي Icon الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020 Icon وظائف شاغرة لدى فروع متاجر الرقيب Icon وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة ضد الشباب بهدف

الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 5 جولات متتالية بدوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2020.

الخسارة ضد الشباب

ولعب الشباب ضد الاتحاد بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدف دون رد سجله كارلوس جونيور.

قد يهمّك أيضاً
الظاهرة رونالدو وفيجو: سعدنا بزيارة النصر

الظاهرة رونالدو وفيجو: سعدنا بزيارة النصر

فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة

فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد العميد عند 21 نقطة، ليحتل المركز السادس.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الانتصارات تغيب عن الاتحاد

وتغيب الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في آخر 5 جولات، حيث تعثر بالتعادل أمام الفيحاء، التعاون والحزم، فيما خسر ديربي جدة ضد الأهلي بهدف نظيف، بجانب هزيمته أمام الشباب.

الشباب ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

وكرر العميد سلسلة عدم فوزه في الدوري السعودي للمحترفين، التي حققها في يناير 2020، عندما تعادل مع العدالة في الجولة الـ15 موسم 2019\ 2020، بعد خسارتين ضد الفيصلي والفيحاء، وتعادلين مع الفتح والنصر.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك في تمرين وطن 93
السعودية اليوم

قوة بشرية مزودة بآليات حرس الحدود تشارك...

السعودية اليوم
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن
آخر الاخبار

حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث
أخبار رئيسية

قمة القاهرة للسلام: تصفية القضية الفلسطينية دون...

أخبار رئيسية
هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات ؟
الرياضة

هل يُمكن تقليص عقوبة إيقاف سلطان الغنام...

الرياضة
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة معادن

وظائف