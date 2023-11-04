إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار غزيرة توخوا الحذر سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن كريستيانو رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج وظائف شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020 وظائف شاغرة لدى فروع متاجر الرقيب وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات
فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 5 جولات متتالية بدوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2020.
ولعب الشباب ضد الاتحاد بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدف دون رد سجله كارلوس جونيور.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد العميد عند 21 نقطة، ليحتل المركز السادس.
وتغيب الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في آخر 5 جولات، حيث تعثر بالتعادل أمام الفيحاء، التعاون والحزم، فيما خسر ديربي جدة ضد الأهلي بهدف نظيف، بجانب هزيمته أمام الشباب.
وكرر العميد سلسلة عدم فوزه في الدوري السعودي للمحترفين، التي حققها في يناير 2020، عندما تعادل مع العدالة في الجولة الـ15 موسم 2019\ 2020، بعد خسارتين ضد الفيصلي والفيحاء، وتعادلين مع الفتح والنصر.