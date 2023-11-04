الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 5 جولات متتالية بدوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2020.

الخسارة ضد الشباب

ولعب الشباب ضد الاتحاد بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدف دون رد سجله كارلوس جونيور.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد العميد عند 21 نقطة، ليحتل المركز السادس.

الانتصارات تغيب عن الاتحاد

وتغيب الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في آخر 5 جولات، حيث تعثر بالتعادل أمام الفيحاء، التعاون والحزم، فيما خسر ديربي جدة ضد الأهلي بهدف نظيف، بجانب هزيمته أمام الشباب.

وكرر العميد سلسلة عدم فوزه في الدوري السعودي للمحترفين، التي حققها في يناير 2020، عندما تعادل مع العدالة في الجولة الـ15 موسم 2019\ 2020، بعد خسارتين ضد الفيصلي والفيحاء، وتعادلين مع الفتح والنصر.