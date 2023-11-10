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في الجولة الـ13 من دوري روشن

الاتحاد يُنهي الشوط الأول بهدف في أبها

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
الاتحاد يُنهي الشوط الأول بهدف في أبها
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للعميد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.

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وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، إيجور كورونادو، كريم بنزيما”.

وكان مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، قرر إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الكروي الأول بعد الخسارة يوم الاثنين الماضي من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن سانتو كان فاز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي مع الاتحاد في الموسم الماضي.

 

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