العمل على جسر بحري سعودي إغاثي لقطاع غزة لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها كريم بنزيما يُهدد نجم الهلال في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي أمطار متوقعة على 12 منطقة الاثنين المقبل وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG الاتحاد يُنهي الشوط الأول بهدف في أبها الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في ويكند الرعب بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء الجماهير طالبت برحيله .. نجم الأهلي ضحية التعادل مع ضمك 4 لقاءات لـ ولي العهد على هامش القمة السعودية الإفريقية
أنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للعميد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.
وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، إيجور كورونادو، كريم بنزيما”.
وكان مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، قرر إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الكروي الأول بعد الخسارة يوم الاثنين الماضي من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.
يذكر أن سانتو كان فاز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي مع الاتحاد في الموسم الماضي.
هدددددف!⚽
بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد من علامة الجزاء🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/yC1bmNOMVM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023