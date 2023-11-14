الاتفاق والفتح الأكثر حصدًا للنقاط بعد التأخر بالنتيجة لوبيتيغي في جدة قريبًا لحسم اتفاقه مع الاتحاد فنون الطهي تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي برشلونة يسعى لرحيل ليفاندوفسكي إلى دوري روشن أرامكو تنتج أول غاز حبيس غير تقليدي من جنوب الغوار نجم أتلتيكو مدريد يكشف سر رفضه الانضمام لـ 3 أندية سعودية حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد الرئيسي حذف التابع صدمة للهلاليين .. كيف هي حالة نيمار بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي؟ علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا يوفنتوس يصارع الهلال لضم سانشو
ظهر فريقا الاتفاق والفتح بشكل لافت، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدرا قائمة مميزة.
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الاتفاق والفتح أكثر فريقين حققا أكبر عدد من النقاط بعد التأخر بالنتيجة، حيث جمع كل منهما 13 نقطة حتى الآن.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل جيد في دوري روشن السعودي تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات.
على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا مع المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات في دوري روشن السعودي، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مثلهم.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.
ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.