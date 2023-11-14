الاتفاق والفتح الأكثر حصدًا للنقاط بعد التأخر بالنتيجة

ظهر فريقا الاتفاق والفتح بشكل لافت، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدرا قائمة مميزة.

الاتفاق والفتح يتصدران القائمة

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الاتفاق والفتح أكثر فريقين حققا أكبر عدد من النقاط بعد التأخر بالنتيجة، حيث جمع كل منهما 13 نقطة حتى الآن.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل جيد في دوري روشن السعودي تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا مع المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات في دوري روشن السعودي، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مثلهم.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.