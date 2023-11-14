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ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق والفتح الأكثر حصدًا للنقاط بعد التأخر بالنتيجة

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
الاتفاق والفتح الأكثر حصدًا للنقاط بعد التأخر بالنتيجة
المواطن - فريق التحرير

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ظهر فريقا الاتفاق والفتح بشكل لافت، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدرا قائمة مميزة.

الاتفاق والفتح يتصدران القائمة

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الاتفاق والفتح أكثر فريقين حققا أكبر عدد من النقاط بعد التأخر بالنتيجة، حيث جمع كل منهما 13 نقطة حتى الآن.

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الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل جيد في دوري روشن السعودي تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا مع المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات في دوري روشن السعودي، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مثلهم.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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