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خلال مواجهة الرائد المقبلة

الاتفاق يبحث عن انطلاقة قوية في ملعبه الجديد

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
الاتفاق يبحث عن انطلاقة قوية في ملعبه الجديد
المواطن - فريق التحرير

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يُدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته على ملعبه الجديد، مساء يوم السبت المقبل، خلال مواجهة الرائد في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

الاتفاق يسعى للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق الثلاث وكتابة الفوز الأول على ملعب النادي، كما يسعى اللاعبون لمواصلة النتائج الإيجابية، بعد استعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي خلال مباراة الوحدة الماضية.

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الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

ويأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، تحقيق انطلاقة قوية على ملعب نادي الاتفاق الجديد، خاصة أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الرائد ستحظى بدعم جماهيري كبير، لتحفيز اللاعبين ومساندتهم.

ويُعاني فارس الدهناء من تذبذب الأداء مؤخرًا، حيث تعثر بتعادل وهزيمتين في دوري روشن، قبل أن يستعد توازنه بالفوز على الوحدة، إلا أنه ودع بعد ذلك كأس الملك من دور الـ16 أمام النصر، ويطمح في لانتفاض سريعًا أمام الرائد.

جماهير الاتفاق
جماهير الفريق – المصدر @Ettifaq

الرائد يبحث عن استعادة التوازن

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه وتحقيق الفوز الثاني في دوري روشن السعودي، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، من الانتصار في لقاء والتعادل مرتين وخسر 8 مرات.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

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