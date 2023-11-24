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ضمن منافسات دوري المحترفين

الاتفاق يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد منذ 2021

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
الاتفاق يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد منذ 2021
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، للظهور بشكل مميز أمام الاتحاد اليوم، واستعادة توازنه في دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الاتحاد على ملعب الأول في الدمام، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الخامس.

مباراة الاتفاق ضد الاتحاد
موعد المباراة – المصدر @Ettifaq

الاتفاق يستهدف فوزًا غائبًا

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عن فوز غائب ضد الاتحاد منذ قرابة الثلاثة سنوات، حيث يعود آخر انتصار له إلى يناير عام 2021، عندما فاز بهدفين دون رد على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

وتُعد مباراة اليوم، هي المواجهة رقم 27 بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009 حتى الآن، ونجح الاتحاد في الفوز 14 مرة، وخسر 6 مرات، وخيم التعادل على 6 لقاءات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، لاستعادة توازنه بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، وحصد نقاط المباراة خاصة أنها على ملعبه، فيما يطمح الاتحاد لتحقيق انطلاقة قوية مع مدربه الجديد مارسيلو غاياردو.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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