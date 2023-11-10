الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الفيحاء

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي خلال مباراة الفيحاء.

مباراة الفيحاء ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد الاتفاق، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما تتواجد كتيبة ستيفن جيرارد في المركز السابع بـ21 نقطة.

جيرارد يسعى للفوز

ويدخل جيرارد مباراة الفيحاء ضد الاتفاق غدًا، بحثًا عن استعادة التوازن سريعًا، وحصد الثلاث نقاط، بعد التعثر في الجولة الماضية بتعادل سلبي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق الفوز، أملًا في تعثر المنافسين، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن اللاعبين ظهروا بشكل مميز منذ بداية الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، يسعى الفيحاء لتحقيق الفوز الغائب عنه في المباريات الأخيرة، حيث خسر ضد النصر وتعادل مع الطائي في دوري روشن، وودع كأس الملك أمام الاتحاد، وهُزم مرتين أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا.