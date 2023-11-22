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ضمن منافسات دوري روشن

الاتفاق يطبق تكتيك مباراة الاتحاد

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
الاتفاق يطبق تكتيك مباراة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبه الرئيسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب رديف الأمير محمد بن فهد بالدمام، استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

جيرارد يطبق التكتيك

واشتمل التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على محاضرة فنية، ثم تمارين الوقائية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك أدى اللاعبون الإحماء في الملعب.

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وقام اللاعبون بعد ذلك بتدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر 3 مجموعات، فيما تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الاتفاق في مواجهة الاتحاد، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية، انتظام الدوليين علي هزازي، جاك هيندري، روبن كوايسون، أحمد الغامدي، ومحمد محزري بعد نهاية مشاركتهم الدولية مع منتخباتهم الوطنية.

الاتفاق
جانب من المران – المصدر @Ettifaq

الاتفاق يواجه الاتحاد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعبه في الدمام، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

وقبل المباراة المقبلة، يحتل فارس الدهناء المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الخامس.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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