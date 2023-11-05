الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟ بيانات أمريكية تقود أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة رتال مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
أعلنت شركة الاتصالات بقطاع غزة عن انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات بالقطاع، مساء اليوم الأحد؛ نتيجة فصل إسرائيل للمسارات الرئيسية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن هناك غارات إسرائيلية على مدينة غزة غير مسبوقة في حجمها، تزامنًا مع انقطاع الإنترنت والاتصالات.
وذكرت قناة “الحدث” أن هناك أكثر من 100 غارة حتى اللحظة تستهدف مناطق مخيم الشاطئ ومحيطه بالأحزمة النارية.