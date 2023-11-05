الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة

أعلنت شركة الاتصالات بقطاع غزة عن انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات بالقطاع، مساء اليوم الأحد؛ نتيجة فصل إسرائيل للمسارات الرئيسية.

غارات غير مسبوقة

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن هناك غارات إسرائيلية على مدينة غزة غير مسبوقة في حجمها، تزامنًا مع انقطاع الإنترنت والاتصالات.

وذكرت قناة “الحدث” أن هناك أكثر من 100 غارة حتى اللحظة تستهدف مناطق مخيم الشاطئ ومحيطه بالأحزمة النارية.