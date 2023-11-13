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بعد الرد على تصريحات جيرارد

الانتقادات تحاصر محمد الكويكبي ووكيله

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
الانتقادات تحاصر محمد الكويكبي ووكيله
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي، ووكيل أعماله جراح الظفيري، لانتقادات كبيرة بعدما رد الأخير على تصريحات المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد.

انتقادات للكويكبي والظفيري

وأبدى النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية” عبر القناة الرياضية السعودية، استياءهم من تصرف اللاعب، وقال حمد الدبيخي: “حديث جراح الظفيري لا يليق ولا يمكن تصديقه”.

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وعلق علي الزهراني قائلًا: “الصورة واضحة في نادي الاتفاق، اللاعب محمد الكويكبي يبحث عن خلق مشكلة للتوقيع مع نادي آخر بمساندة وكيل أعماله جراح الظفيري”.

محمد الكويكبي
الكويكبي

وأضاف طارق النوفل: “تدخلات وكيل أعمال محمد الكويكبي خارج مصلحة اللاعب، وهو الكاسب الوحيد، وبعض اللاعبين يغيبون عن الفريق في مباراة مهمة وحاسمة بسبب تأخر مستحقاته وينشر المركز الإعلامي بأن غيابه بسبب الإصابة”.

وتابع جمال عارف: “ما حدث بين الاتفاق ومحمد الكويكبي ووكيل أعماله جراح الظفيري كشف لنا أشياء لم يكن يجب أن تكشف واللاعب لم يعط ستيفن جيرارد وزنه”، وأضاف منيف الحربي: “الكويكبي لم يحسن التعامل مع مدربه، ووكيل أعماله لم يتدخل بما يخدم مصلحته ويبدو بأن هناك أمورًا خلف الستار”.

محمد الكويكبي
الكويكبي

تفاصيل أزمة جيرارد ومحمد الكويكبي

وكان ستيفن جيرارد قد صرح بعد مباراة الاتفاق والفيحاء في دوري روشن السعودي، بأن محمد الكويكبي غاب عن المران، ثم حضر يوم الخميس، وأوضح للطبيب أنه مريض وغادر، مشددًا على أنه يبحث عن أسباب تصرفه.

ودافع الظفيري عن الكويكبي، وأكد أنه خضع لفحص من قبل طبيب الفريق، وذهب لإحدى المستشفيات، مضيفًا خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”: “على جيرارد أن يتأكد من معلوماته من طاقمه قبل أن يخرج للإعلام ويصرح بهذا الشكل”.

وشدد رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الاتفاق، عمر الجغيمان، على صحة رواية جيرارد، وأوضح أن الطبيب تأكد من عدم معاناة محمد الكويكبي من أي أمراض، ولم يستجب اللاعب له، وخاض تدريبات في الصالة الرياضية يوم السبت.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

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