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بعد نهاية منافسات الجولة الـ13

الانتقادات تُحاصر التحكيم في دوري روشن

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
الانتقادات تُحاصر التحكيم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أثار التحكيم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حالة من الغضب بين مسؤولي الأندية والجماهير.

انتقادات للتحكيم

وأبدى النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، استغرابهم من مستوى التحكيم هذا الموسم، وقال حاتم خيمي: “ما يحدث في التحكيم غير مستغرب؛ لأن المسؤولين عن اللجان غير متفرغين”.

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وواصل حاتم خيمي تصريحاته قائلًا: “لا أعرف سبب غياب الحكام الأوروبيين وظهور حكام أمريكا اللاتينية في دوري روشن السعودي هذا الموسم”.

الاتحاد ضد أبها - دوري روشن

وقال أحمد المصيبيح: “لا يوجد تطور في أداء الحكم المحلي، ويتم جلب حكام أجانب غير أكفاء.. ومن حق أندية الدوري أن تشتكي من التحكيم.. وما زال اتحاد القدم يلتزم الصمت”.

وعلق عبدالعزيز السويد على هذه الأزمة، قائلًا: “تشعر الآن أن التحكيم أصبح خارج الملعب، ولا نعرف من يتحمل مسؤولية أخطاء التحكيم.. والإشكالية عندما يكون أحد أعمدة اللعبة هو سبب تأجيج التعصب”.

رونالدو في دوري روشن السعودي

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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