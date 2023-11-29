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بسبب مواجهات الجولة الـ14

الانضباط تُغرم الأهلي 60 ألفًا وتُعاقب آدم والشويرخ

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الانضباط تُغرم الأهلي 60 ألفًا وتُعاقب آدم والشويرخ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها بشأن مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وأبرزها؛ تغريم الأهلي.

تغريم الأهلي 60 ألف ريال

وقررت اللجنة تغريم الأهلي 60 ألف ريال، بسبب قيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة تجاه مضمار الملعب؛ ولم يصب أحد، وذلك وفقًا لتقرير مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الشباب.

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الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الشباب، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ختام الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

الأهلي والشباب
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

الانضباط تُعاقب عبدالفتاح آدم والشويرخ

وأوقفت اللجنة نجم فريق الرياض، محمد الشويرخ 4 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق، تغريم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عبدالفتاح آدم مبلغ يُقدر بـ10 آلاف ريال، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الرياض.

عبدالفتاح آدم
عبدالفتاح آدم

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