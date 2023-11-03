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جوائز أسبوعية يصل مجموعها إلى 600 ألف دولار

البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض 2023، إطلاق مسابقته كنز موسم الرياض في السابع من نوفمبر الجاري، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار، إضافة إلى جوائز أسبوعية يصل مجموعها إلى 600 ألف دولار، بما يعادل مجموعه 6 ملايين ريال، وستتاح المشاركة في البحث عن الكنز لجميع المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل المسابقة

وتضم المسابقة التي تشكل واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة عددًا من المراحل التي تتمثل في البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، واختبار المعلومات، وستكون 8 مراحل منها على تطبيق متاح لجميع المتسابقين من خلال الهواتف الذكية.

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Big Time

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.

 

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