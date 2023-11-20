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البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED
المواطن - فريق التحرير

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حققت “البحر الأحمر الدولية”، أعلى درجة مسجلة حتى الآن في تصنيف المدن، حيث حصلت على الجائزة البلاتينية المرموقة LEED v4.1، كما تم اعتماد التخطيط والتصميم من “المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء “USGBC، الذي يعد بمثابة شهادة على تفاني “البحر الأحمر الدولية” في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى أنها تمثل علامة بارزة في تطوير الوجهات السياحية المتجددة.

شركة رائدة عالمياً

وعززت “البحر الأحمر الدولية” مكانتها كشركة رائدة عالميًا في تطوير المباني الخضراء عالية الكفاءة، عندما انفردت بتسجيل درجة بلغت 96 من أصل 110 نقاط للمخطط الرئيس الخاص بالمرحلة الأولى لوجهة “البحر الأحمر”، الذي يؤكد النهج الاستباقي الذي تتبعه “البحر الأحمر الدولية” في تجاوز معايير قطاع السياحة، نحو ضمان بيئة مبنية مستدامة.

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من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو: “منذ البداية ونحن نعمل من أجل هدفنا في إنشاء وجهة سياحية مستدامة من شأنها أن تعيد تعريف معايير قطاع السياحة، ونحن فخورون بتحقيقنا أعلى درجة على الإطلاق في هذا الاعتماد، مما أسهم بوضع معايير جديدة لنا وللآخرين لاتباعها”.

مشروع البحر الأحمر

إنجاز جديد للشركة

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في أعقاب حصول شركة “البحر الأحمر الدولية” على جائزة أخرى مؤخرًا، حيث أطلق عليها “المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء USGBC” لقب “المطور المتميز” لهذا العام، وذلك في حفل توزيع جوائز LEED Homes لعام 2023.

بدوره قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ “المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء” بيتر تملتون: “نحن فخورون للغاية بمنح شهادة المدن والمجتمعات – شهادة التخطيط والتصميم LEED v4.1 – البلاتينية المرموقة لـ “البحر الأحمر الدولية”، فهذا الإنجاز يسلط الضوء على التزامهم الثابت تجاه البيئة ويضعهم في مقدمة هذه الصناعة وقادتها”، مؤكداً أن “البحر الأحمر الدولية” ستستمر في وضع معايير جديدة في التنمية المسؤولة وإلهام الآخرين لمتابعة الممارسات المستدامة.

يذكر أن وجهة “البحر الأحمر” قد بدأت باستقبال طلائع زوارها خلال الشهر الماضي، وبدأت الحجوزات في اثنين من فنادقها، واستقبل “مطار البحر الأحمر الدولي” رحلات من الرياض وجدة عبر جدول رحلات منتظم منذ شهر سبتمبر، وعند اكتمال المشروع بالكامل في عام 2030، ستضم وجهة “البحر الأحمر” 50 منتجعًا يوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهٍ، ومرافق للترفيه والاستجمام.

وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير

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