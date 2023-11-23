البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

وثق مقطع فيديو متداول، بروقًا شديدة تضيء ليل أحياء شرق منطقة القصيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وسط توقعات بهطول أمطار الخير.

حالة مطرية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس خلال الساعات الماضية، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

غبار ورياح نشطة

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.