صورة غير مسبوقة لقلب درب التبانة خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: السعودية ترفض التهجير القسري لسكان غزة برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة
وثق مقطع فيديو متداول، بروقًا شديدة تضيء ليل أحياء شرق منطقة القصيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وسط توقعات بهطول أمطار الخير.
وفي تقريره عن حالة الطقس خلال الساعات الماضية، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.
بروق ⚡ قبه شمال شرق #القصيم الان تصوير ابو نايف العقل#فريق_طقس_المملكة #القصيم_الان pic.twitter.com/461vvaNRge
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) November 22, 2023
وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.