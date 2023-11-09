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ضمن منافسات الجولة الـ13

البركاوي يمنح الرائد التقدم ضد الشباب

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
البركاوي يمنح الرائد التقدم ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.

تقدم الرائد ضد الشباب

وبدأت مباراة الرائد ضد الشباب المقامة على ملعب نادي التعاون بشكل سريع، ونجح الفريق الريداوي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق.

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الرائد ضد الشباب
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ولعب حمد الجيزاوي كرة عرضية، قابلها النجم المغربي كريم البركاوي، ليهز الشباك بالهدف الأول، لتشتعل المباراة مبكرًا، حيث حاول الفريقان تسجيل هدف جديد.

وكاد كارلوس جونيور أن يهز الشباك برأسية عند الدقيقة 25، إلا أنها ذهبت أكد أعلى المرمى، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد ضد الشباب.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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