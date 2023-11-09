البركاوي يمنح الرائد التقدم ضد الشباب توضيح من حساب المواطن بعد إيداع دعم نوفمبر تركي بن طلال يدشن 45 مشروعًا صحيًّا في عسير السديس: هدفنا خلق البيئة التعبدية الإيمانية وإثراء تجربة القاصدين دينيًّا هجوم إلكتروني يتسبب في عطل الذكاء الاصطناعي ChatGPT فيتوريا يحسم موقفه من تدريب الاتحاد آلية دراسة الاعتراض واستحقاق مبلغ الضمان الاجتماعي السوق المالية تلزم 9 مستثمرين بدفع أكثر من 4 ملايين ريال وإدانة 7 منصة عالمية في الرياض لتطوير القطاع التعديني في المنطقة هتان باهبري يسعى لمواصلة تألقه ضد الرائد
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الرائد ضد الشباب المقامة على ملعب نادي التعاون بشكل سريع، ونجح الفريق الريداوي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق.
ولعب حمد الجيزاوي كرة عرضية، قابلها النجم المغربي كريم البركاوي، ليهز الشباك بالهدف الأول، لتشتعل المباراة مبكرًا، حيث حاول الفريقان تسجيل هدف جديد.
وكاد كارلوس جونيور أن يهز الشباك برأسية عند الدقيقة 25، إلا أنها ذهبت أكد أعلى المرمى، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد ضد الشباب.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.