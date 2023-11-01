التأمينات: احتساب العمر في نظام التأمينات يتم بالتقويم الهجري أزمة بشأن جراحة نيمار جامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم سعود الطبية توضح الفرق بين الأنفلونزا والزكام رئيس أرامكو: قطاع الطاقة يواجه تهديداً سيبرانياً بمختلف الطرق محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 تعليق الدراسة الحضورية في تعليم حائل اليوم فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم لقطات توثق زوارق إسرائيلية في البحر الأحمر
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : “السلام عليكم.. نحتاج بيانًا توضيحيًا بشأن احتساب نهاية الخدمة (التقاعد) للموظف المدني بالميلادي أم تبقي بالهجري”.
وأجابت التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها: “حياك الله.. يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري وفي حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي”.
وفي سياق متصل أفاد حساب خدمة العملاء بأنه يجب على مالك المنشأة تسجيل الاستبعاد فور انتهاء العلاقة التعاقدية عبر الخدمات الإلكترونية (تأميناتي أعمال)، علماً بأن مهلة تسجيل الاستبعاد تنتهي في اليوم الأخير من شهر انتهاء العلاقة التعاقدية مع المشترك.