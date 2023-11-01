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في حال طرأ تعديل يتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي

التأمينات: احتساب العمر في نظام التأمينات يتم بالتقويم الهجري

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
التأمينات: احتساب العمر في نظام التأمينات يتم بالتقويم الهجري
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : “السلام عليكم.. نحتاج بيانًا توضيحيًا بشأن احتساب نهاية الخدمة (التقاعد) للموظف المدني بالميلادي أم تبقي بالهجري”.

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احتساب العمر بالتقويم الهجري

وأجابت التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها: “حياك الله.. يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري وفي حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي”.

استبعاد المشترك

وفي سياق متصل أفاد حساب خدمة العملاء بأنه يجب على مالك المنشأة تسجيل الاستبعاد فور انتهاء العلاقة التعاقدية عبر الخدمات الإلكترونية (تأميناتي أعمال)، علماً بأن مهلة تسجيل الاستبعاد تنتهي في اليوم الأخير من شهر انتهاء العلاقة التعاقدية مع المشترك.

خطوات التقديم

  • تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال.
  • اختيار المنشأة.
  • عبر ملف المنشأة، الضغط على أيقونة المشتركين
  • اختيار المشترك المراد استبعاده، ويمكن البحث عنه برقم الهوية الوطنية وعبر ملف المشترك، الضغط على الخيارات (ثلاث نقاط).
  • اختيار استبعاد هنا يجب إكمال بيانات الاستبعاد واختيار تاريخ الاستبعاد الفعلي بما لا يتجاوز 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.
  • اختيار سبب الاستبعاد: إذا كان تاريخ الاستبعاد يتجاوز الشهر السابق للشهر الحالي، فيجب إرفاق المستندات التالية:
    – مستند إثبات نهاية علاقة العمل
    – نموذج عمليات المشترك
  • تقديم الطلب

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