التأمينات: احتساب العمر في نظام التأمينات يتم بالتقويم الهجري

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : “السلام عليكم.. نحتاج بيانًا توضيحيًا بشأن احتساب نهاية الخدمة (التقاعد) للموظف المدني بالميلادي أم تبقي بالهجري”.

احتساب العمر بالتقويم الهجري

وأجابت التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها: “حياك الله.. يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري وفي حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي”.

استبعاد المشترك

وفي سياق متصل أفاد حساب خدمة العملاء بأنه يجب على مالك المنشأة تسجيل الاستبعاد فور انتهاء العلاقة التعاقدية عبر الخدمات الإلكترونية (تأميناتي أعمال)، علماً بأن مهلة تسجيل الاستبعاد تنتهي في اليوم الأخير من شهر انتهاء العلاقة التعاقدية مع المشترك.

خطوات التقديم