التأمينات : تأكدوا من تسجيل سبب الاستبعاد الصحيح حال إنهاء العقد صندوق الاستثمارات يشتري 20% من أسهم لتيس الذهبية الصلع الوراثي يأتي من الأخوال أكثر إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار غزيرة على رنية ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ220 ريالًا تبادل العملات بين السعودية والصين فرصة قوية لتعزيز تدويل اليوان بالشرق الأوسط سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب سيجارة حشيش تقود لكشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض اللذيذ: لن نُعوّض الهلال بعد إصابة نيمار لسبب وحيد سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
حثت التأمينات الاجتماعية المشتركين الذين تم استبعادهم من العمل بالتأكد من تسجيل السبب الصحيح للاستبعاد في حال إنهاء العقد لضمان الاستفادة من المنافع التأمينية المستحقة.
وتتيح التأمينات خدمة تعديل سبب الاستبعاد من خلال ما يلي:
وتتيح التأمينات للمشتركين العاطلين الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم واستوفوا الشروط المؤهلة لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل ساند التقدم بطلب صرف المنفعة وفق الشروط التالية: