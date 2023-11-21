التأمينات : تأكدوا من تسجيل سبب الاستبعاد الصحيح حال إنهاء العقد

حثت التأمينات الاجتماعية المشتركين الذين تم استبعادهم من العمل بالتأكد من تسجيل السبب الصحيح للاستبعاد في حال إنهاء العقد لضمان الاستفادة من المنافع التأمينية المستحقة.

سبب الاستبعاد في التأمينات

وتتيح التأمينات خدمة تعديل سبب الاستبعاد من خلال ما يلي:

تسجيل الدخول على منصة التأمينات. الانتقال إلى الخدمات ومن ثم خدمات الأفراد واختر تعديل سبب الاستبعاد والضغط على “ابدأ الخدمة” اختيار أيقونة “التسلسل الزمني للاشتراكات” اختيار الفترة المراد التعديل عليها اختيار تعديل مدة الاشتراك ثم اختيار نوع الطلب ” تعديل تاريخ الاستبعاد” إدخال البيانات المطلوبة والتأكيد على الإقرار وإكمال الطلب

الاستفادة من دعم ساند

وتتيح التأمينات للمشتركين العاطلين الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم واستوفوا الشروط المؤهلة لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل ساند التقدم بطلب صرف المنفعة وفق الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية. توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق. ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته. أن يكون قادراً على العمل. ألا يكون قد بلغ سن الستين. تقديم الطلب خلال 90 يوماً من تاريخ ترك المشترك للعمل. البحث بنشاط وجدية عن العمل. الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده صندوق الموارد البشرية. التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من صندوق الموارد البشرية.​​​

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