التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند وتحدد 5 شروط للأهلية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف دعم ساند للمستفيدين على مدار اليوم الأربعاء.

صرف دعم ساند

وأضافت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس، ردًا على استفسار بشأن تأخر نزول الدعم: “إنه سيتم الايداع بتاريخ اليوم لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية، يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا”.

شروط الأهلية والاستحقاق

– في حالة الإفلاس: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

– الفصل من العمل بموجب المادة (77) من نظام العمل، وذلك عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

– إنهاء النشاط: وذلك في حالة إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

– انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل، بمعنى إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

ماذا تعرف عن ساند؟

نظام “ساند” هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.