مهرجان الوليمة يناقش استدامة الطعام وسبل دعم الأمن الغذائي خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الهلال التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار ضبط كميات من القات والإمفيتامين والحشيش وأقراص ممنوعة ثلاثية تمنح الهلال التقدم ضد الحزم بالشوط الأول لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا رغم الثلوج أوبك+ يقترب من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لدول إفريقية برشلونة ينجو من الخسارة بالتعادل أمام رايو فاليكانو الشيخ السديس: خطة استراتيجية لتعظيم رسالة المسجد النبوي الوسطية التعادل يحسم مباراة مان سيتي ضد ليفربول
كشفت التأمينات الاجتماعية الإجراء المتبع حال فصل الموظف من العمل دون التوقيع على إشعار أو المادة 80.
وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من موظفة تم فصلها من القطاع الخاص لكن دون أن يتم إشعارها بقرار الفصل أو التوقيع على المادة 80 وردت عليه بالقول: “في حال كان سبب الاستبعاد المسجل في التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل غير صحيح يمكنك تقديم طلب تعديل سبب الاستبعاد من خلال زيارة الرابط واتباع إرشادات الخدمة.
ويتم تعديل سبب الاستبعاد من خلال ما يلي:
وتتيح التأمينات للمشتركين العاطلين الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم واستوفوا الشروط المؤهلة لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل ساند التقدم بطلب صرف المنفعة وفق الشروط التالية: