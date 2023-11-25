التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار

كشفت التأمينات الاجتماعية الإجراء المتبع حال فصل الموظف من العمل دون التوقيع على إشعار أو المادة 80.

رد التأمينات

وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من موظفة تم فصلها من القطاع الخاص لكن دون أن يتم إشعارها بقرار الفصل أو التوقيع على المادة 80 وردت عليه بالقول: “في حال كان سبب الاستبعاد المسجل في التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل غير صحيح يمكنك تقديم طلب تعديل سبب الاستبعاد من خلال زيارة الرابط واتباع إرشادات الخدمة.

تعديل سبب الاستبعاد

ويتم تعديل سبب الاستبعاد من خلال ما يلي:

الدخول على موقع التأمينات أونلاين الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول اختيار أيقونة “التسلسل الزمني للاشتراكات” اختيار الفترة المراد التعديل عليها اختيار تعديل مدة الاشتراك ثم اختيار نوع الطلب ” تعديل تاريخ الاستبعاد” إدخال البيانات المطلوبة والتأكيد على الإقرار وإكمال الطلب

الاستفادة من دعم ساند

وتتيح التأمينات للمشتركين العاطلين الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم واستوفوا الشروط المؤهلة لاستحقاق منفعة التعطل عن العمل ساند التقدم بطلب صرف المنفعة وفق الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية. توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق. ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته. أن يكون قادراً على العمل. ألا يكون قد بلغ سن الستين. تقديم الطلب خلال 90 يوماً من تاريخ ترك المشترك للعمل. البحث بنشاط وجدية عن العمل. الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده صندوق الموارد البشرية. التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من صندوق الموارد البشرية.​​​

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