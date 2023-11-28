التأمينات : تقديم موعد راتب التقاعد

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كشفت التأمينات الاجتماعية عن موعد إيداع راتب التقاعد للمستفيدين وفق الآلية الزمنية المجدولة سلفًا لإيداع المعاش.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً عن موعد إيداع المعاش التقاعدي حيث ردت عليه بالقول: يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.
وعلى هذا فمن المتوقع إيداع معاش التقاعد يوم الخميس المقبل نظرًا لأن أول شهر ديسمبر يتصادف مع يوم الجمعة.
ويجب توفر ما يلي للاستفادة من الخدمة:
من جهة أخرى سيتم إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من الدفعة 24 في الساعات الأولى من يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.