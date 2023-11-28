التأمينات : تقديم موعد راتب التقاعد

كشفت التأمينات الاجتماعية عن موعد إيداع راتب التقاعد للمستفيدين وفق الآلية الزمنية المجدولة سلفًا لإيداع المعاش.

موعد راتب التقاعد

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً عن موعد إيداع المعاش التقاعدي حيث ردت عليه بالقول: يتم صرف المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في الأول من كل شهر ميلادي، فإذا وافق يوم الجمعة يتم صرف المستحقات في يوم الخميس وأما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المستحقات في يوم الأحد.

وعلى هذا فمن المتوقع إيداع معاش التقاعد يوم الخميس المقبل نظرًا لأن أول شهر ديسمبر يتصادف مع يوم الجمعة.

تخصيص المستفيدين وفي وقت سابق كشفت التأمينات الاجتماعية عن طريقة تخصيص المستفيدين من راتب التقاعد في حال وفاة المستفيد الرئيسي. وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين المستحقين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى في نظامي التقاعد المدني والعسكري، التقدم بطلب صرف مستحقاتهم إلكترونياً بإدخال البيانات الأساسية، ويتم التحقق من صحة واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. متطلبات الخدمة ويجب توفر ما يلي للاستفادة من الخدمة: أن يكون مقدم الطلب أحد المستفيدين من أفراد العائلة. بيانات الورثة يتم استرجاعها آلياً من وزارة العدل حسب صك حصر الإرث، ويجب اختيار سبب الاستحقاق لجميع أفراد العائلة تعبئة إقرار حالة أفراد العائلة. إضافة رقم حساب الأيبان البنكي

الضمان الاجتماعي المطور

من جهة أخرى سيتم إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من الدفعة 24 في الساعات الأولى من يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.