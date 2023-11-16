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في حال توفر الشروط لصرف المعاشات

التأمينات توضح خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
التأمينات توضح خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة، مؤكدة أنه يحق للمستفيد عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة.

صرف معاش الدفعة الواحدة

جاء ذلك في رد من التأمينات، على استفسار مستفيد بشأن مدى أحقية وطريقة الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.

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وأجابت التأمينات، بقولها: “يحق للمشترك عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابك في تأميناتي أفراد ثم اختيار أيقونة المعاشات في حال لم تتمكن من ذلك يمكنك طلب الدفعة عبر زيارة الرابط: “اضغط هنا“.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت أنه عند بلوغ الستين يمكن الاستمرار بالعمل أو ترك العمل والتقدم لطلب صرف المعاش في حال أكملت مدد اشتراك 60 شهرًا كحد أدنى، حيث في نظام التأمينات لا يوجد عمر محدد لسن التقاعد.

صرف المعاشات

ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.

المعاش المبكر

ويحق لفئات معينة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف، وتشمل هذه الفئات:

– المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام.

– المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه.

– صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.

– المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف.

– المشترك الذي حدث له عجز غير مهني.

– الحد الأدنى للصرف في الفقرات أولًا، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، لا يقل عن (1,983.75) ريالاً.

 

 

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