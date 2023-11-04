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التأمينات: ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
التأمينات: ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته
المواطن - فريق التحرير

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جددت التأمينات التأكيد على أن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته فقط، وليس لمن ترك العمل طواعية بالاستقالة.

رد التأمينات

وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : هل يحق لي أن أقدم على ساند بعد عمل سنتين ونصف بشركة وتم تقديم الاستقالة ؟

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شروط دعم ساند

وردت عليه بالقول إن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته وفق الضوابط التالية :

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
  • ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
  • ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
  • ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
  • أن يكون قادرًا على العمل.
  • ألا يكون قد بلغ سن الستين.
  • التسجيل في الوزارة من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل)·
  • البحث بنشاط وجدية عن العمل.
  • الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق
  • التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

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