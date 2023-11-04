90 متحدثًا عالميًا يناقشون مستجدات العلاج الإشعاعي والأورام التأمينات: ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته سبب يدفع روبن نيفيز لمغادرة الهلال إلى نيوكاسل الصحة : 4 نصائح تجنبكم نوبات الربو أثناء هطول الأمطار الجماهير تتفاعل مع النشيد الوطني السعودي قبيل عرض كراون جول سداسية مان سيتي ضد بورنموث تصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي تصوير جوي رائع يوثق جريان وادي الرمة شمال الحليفة أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية أكثر من نصف مليون متبرع عبر منصة ساهم لإغاثة غزة كاميرا ترصد لحظة وقوع زلزال نيبال القوي قبل سقوط 132 قتيلًا
جددت التأمينات التأكيد على أن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته فقط، وليس لمن ترك العمل طواعية بالاستقالة.
وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : هل يحق لي أن أقدم على ساند بعد عمل سنتين ونصف بشركة وتم تقديم الاستقالة ؟
وردت عليه بالقول إن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته وفق الضوابط التالية :
يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية: