التأمينات: ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته

جددت التأمينات التأكيد على أن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته فقط، وليس لمن ترك العمل طواعية بالاستقالة.

رد التأمينات

وتلقى حساب العناية بالعملاء سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه : هل يحق لي أن أقدم على ساند بعد عمل سنتين ونصف بشركة وتم تقديم الاستقالة ؟

شروط دعم ساند

وردت عليه بالقول إن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته وفق الضوابط التالية :